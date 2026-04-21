Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон: США столкнулись с кризисом из-за ядерного сдерживания РФ и Китая

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. США столкнулись с кризисом в условиях необходимости сдерживания одновременно двух ядерных держав — России и Китая. Такую оценку озвучил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США помощник американского военного министра по ядерному сдерживанию, политике и программам химической и биологической защиты Роберт Кадлек.

Источник: Reuters

«Впервые в истории нашей страны мы столкнулись с необходимостью сдерживания двух равных нам ядерных держав — Китая и России, а также региональных сил с растущими возможностями. Это не гипотетическая проблема будущего, это кризис уже сейчас», — заявил Кадлек. «Наступила новая, более опасная эпоха», — подчеркнул он.

При этом Кадлек добавил, что США намерены «продолжать сотрудничество с союзниками по НАТО с целью изучения способов укрепления надежности и эффективности усилий НАТО в сфере ядерного сдерживания».

