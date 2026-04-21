Прибывший в Исламабад 20 апреля самолет правительства США улетел из Пакистана

«Правительственный борт США улетел утром из Праги в Исламабад, куда прибыл во второй половине дня, но спустя несколько часов улетел из Пакистана и вновь вернулся в Чехию», — сказал собеседник агентства. По его словам, изначально в Европу самолет прибыл 18 апреля из Вашингтона. Собеседник агентства не уточнил, кто может находиться на борту правительственного лайнера и с чем связана его посадка в Чехии.
США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский лидер объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий.
Состоится ли новый раунд консультаций, пока неизвестно, хотя Вашингтон сигнализировал о намерении вновь направить свою делегацию в столицу Пакистана. Предполагается, что эти переговоры могут пройти 21 апреля.