Прибывший в Исламабад 20 апреля самолет правительства США улетел из Пакистана

Правительственный борт совершил посадку в Праге, сообщил собеседник агентства.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Правительственный самолет США, прилетевший в понедельник во второй половине дня в Исламабад, улетел из Пакистана и совершил посадку в Праге. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

«Правительственный борт США улетел утром из Праги в Исламабад, куда прибыл во второй половине дня, но спустя несколько часов улетел из Пакистана и вновь вернулся в Чехию», — сказал собеседник агентства. По его словам, изначально в Европу самолет прибыл 18 апреля из Вашингтона. Собеседник агентства не уточнил, кто может находиться на борту правительственного лайнера и с чем связана его посадка в Чехии.

США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский лидер объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий.

Состоится ли новый раунд консультаций, пока неизвестно, хотя Вашингтон сигнализировал о намерении вновь направить свою делегацию в столицу Пакистана. Предполагается, что эти переговоры могут пройти 21 апреля.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
