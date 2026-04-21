Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скоробогатова прогнозирует резкое сокращение оплат по картам через пять лет

Первый зампред банка ВТБ, бывший первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова выразила предположение в интервью РБК, что через пять лет доля платежей в России по банковским картам может сократиться до 10%.

Первый зампред банка ВТБ, бывший первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова выразила предположение в интервью РБК, что через пять лет доля платежей в России по банковским картам может сократиться до 10%.

По её мнению, их потеснят альтернативные платежи, куда входят QR-коды, платежи по биометрии и другие. При этом она обратила внимание на то, что с момента внедрения СБП в 2019 году за пять лет произошло кардинальное изменение привычки россиян.

«Люди всё больше пользуются QR-кодами. Это работает и работает быстро. Я думаю, что на горизонте трёх-пяти лет доля альтернативных способов платежей будет расти кратно. Не могу сказать, что через пять лет по карточным платежам будет ноль, но я думаю, что цифра будет порядка десяти процентов из ста», — отметила эксперт.

Ранее россиянам объяснили, как изменится контроль за переводами на личные счета.

Финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина между тем выразила мнение, что россиянам в повседневной жизни достаточно трёх банковских карт — двух дебетовых и одной кредитной.