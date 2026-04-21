Скоробогатова прогнозирует резкое сокращение оплат по картам через пять лет

Первый зампред банка ВТБ, бывший первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова выразила предположение в интервью РБК, что через пять лет доля платежей в России по банковским картам может сократиться до 10%.
По её мнению, их потеснят альтернативные платежи, куда входят QR-коды, платежи по биометрии и другие. При этом она обратила внимание на то, что с момента внедрения СБП в 2019 году за пять лет произошло кардинальное изменение привычки россиян.
«Люди всё больше пользуются QR-кодами. Это работает и работает быстро. Я думаю, что на горизонте трёх-пяти лет доля альтернативных способов платежей будет расти кратно. Не могу сказать, что через пять лет по карточным платежам будет ноль, но я думаю, что цифра будет порядка десяти процентов из ста», — отметила эксперт.
