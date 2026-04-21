Постпред Киева при ООН потребовал от ЕС отдавать Украине по проценту ВВП

ООН, 21 апр — РИА Новости. Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник потребовал от европейских союзников принять решение об увеличении объемов военной помощи Киеву до 1% от их ВВП.
«Мы призываем наших европейских союзников сделать еще один исторический шаг и принять политическое решение об увеличении военной помощи Украине до уровня 1% ВВП», — сказал Мельник в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.