Постпред Киева при ООН потребовал от ЕС отдавать Украине по проценту ВВП

Мельник потребовал от ЕС отдавать Украине по проценту от ВВП на военную помощь.

Источник: © РИА Новости

ООН, 21 апр — РИА Новости. Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник потребовал от европейских союзников принять решение об увеличении объемов военной помощи Киеву до 1% от их ВВП.

«Мы призываем наших европейских союзников сделать еще один исторический шаг и принять политическое решение об увеличении военной помощи Украине до уровня 1% ВВП», — сказал Мельник в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

На саммите ЕС в декабре 2025 года было принято решение о выделении Украине совместного займа в размере 90 миллиардов евро на покрытие финансовых нужд 2026−2027 годов, при этом Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении этого кредита.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше