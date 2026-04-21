Пять шагов до мечты: «Зенит» впервые в сезоне возглавил таблицу РПЛ и стал главным претендентом на титул

«Зенит» впервые в нынешнем сезоне возглавил таблицу РПЛ благодаря ничьей во встрече между главным конкурентом — «Краснодаром» — и «Балтикой». За пять туров до финиша петербуржцы опережают южан на одно очко и в случае равенства окажутся выше по личным встречам. Календарь в чемпионате у команд приблизительно сопоставим по сложности. Но подопечные Сергея Семака имеют серьёзное преимущество за счёт отсутствия кубковых матчей и более широкой скамейки запасных.
Завершившийся 25-й тур чемпионата России ознаменовался сменой лидера. «Зенит», в непростом матче обыгравший махачкалинское «Динамо» из-за автогола, на одно очко обогнал «Краснодар», которому дважды пришлось отыгрываться у «Балтики» (2:2). После рокировки двух фаворитов титульной гонки суперкомпьютер Opta обновил свои прогнозы на исход борьбы: если в середине марта вероятность победы коллектива Сергея Семака составляла 59%, то сейчас достигла почти 70%.
Несмотря на то, что на фоне незначительного перевеса в таблице разница в шансах кажется весомой, основания отдавать предпочтения сине-бело-голубым есть. Как минимум календарь у вице-чемпиона выглядит проще, чем у действующего обладателя трофея. А возможность выиграть трофей после провала в прошлом сезоне только добавляет «Зениту» мотивации.
«Зенит» сейчас поставил все на кон, для них второй год подряд не выиграть чемпионат России будет катастрофой, они сейчас более мотивированы, чем «Краснодар». Если «Краснодар» не станет чемпионом, то вряд ли Сергей Галицкий и Мурад Мусаев воспримут это как трагедию, у них еще есть шанс выиграть Кубок России. Считаю, что «Зенит» вообще не потеряет очки до конца чемпионата«, — заявил “Матч ТВ” экс-главный тренер воронежского “Факела” Дмитрий Пятибратов.
«Зениту» в оставшихся турах предстоит сыграть с двумя топ-клубами: ЦСКА и «Локомотивом». Причём обе встречи пройдут в Москве. Впрочем, армейцы весной переживают кризис и после рестарта чемпионата не смогли обыграть ни одного конкурента, а две недели назад сенсационно уступили дома аутсайдеру «Сочи». Выезд на «РЖД-Арену» — более серьёзный вызов для Семака, но железнодорожники тоже сдают позиции и чередуют победы с поражениями.
Лёгкой прогулки не случится и в матче с «Ахматом» на своём поле: в первом круге команда Станислава Черчесова взяла верх благодаря автоголу Ваньи Дркушича, однако в гостях грозненцы последний раз отбирали очки ещё в 2022-м.
Завершать сезон «Зенит» будет матчами с южанами — традиционно удобными для себя «Ростовом» и «Сочи».
«Краснодар», напротив, оказался в непростой ситуации. Помимо того, что быки полностью зависят от результатов конкурента, коллектив Мурада Мусаева проведёт как минимум один матч больше: в мае против «Динамо» в ответном матче финала пути регионов Кубка России. С учётом того, что первая игра завершилась нулевой ничьёй, сэкономить силы во второй точно не выйдет.
В следующем туре коллектив «Краснодар» ждёт выезд к «Спартаку», очки у которого в последний пяти турах смог зацепить только «Ростов», а в начале мая — к «Динамо». У оставшихся соперников тоже будет сверхмотивация — махачкалинское «Динамо», «Акрон» и «Оренбург» ещё не потеряли шансы сохранить прописку в РПЛ.
Помимо менее плотного графика в пользу «Зенита» выигрышнее за счет ширины скамейки. В списке травмированных у Семака находятся резервист Вадим Шилов, не выступающий с декабря, и Густаво Мантуан, которого подменяет Дркушич и Роман Вера и резервист Вадим Шилов, не выступающий с декабря. В лазарете «Краснодара» значимых игроков больше: к Виктору Са прибавился основной опорник Дуглас Аугусто. К тому же ближайший матч из-за дисквалификации пропустит Кевин Ленини. Вместе с ним на грани риска защитники Диего Коста и Джованни Гонсалес.
Однако куда большая угроза нависла над Джоном Кордобой. В матче с «Балтикой» колумбиец позволил себе оскорбительный жест в адрес вратаря соперника Ивана Кукушкина. После гола на 92-й минуте форвард схватил мяч и жестом имитировал непристойный акт перед лежащим на газоне голкипером. Пока глава КДК Артур Григорьянц не спешит выносить эпизод с Кордобой на рассмотрение, однако если инцидент квалифицируют как «оскорбительное поведение», главного бомбардира «Краснодара» может пропустить почти половину заключительного отрезка сезона.
Впрочем, лидеры российского футбола уже приучили болельщиков к драме на финише. Год назад «быки» растеряли всё преимущество и за два тура до конца обгоняли действующих на тот момент чемпионов всего на одно очко. Однако мчавшиеся к первому в истории трофею южане одержали две победы подряд, прервав шестилетнее доминирование сине-бело-голубых.
В нынешнем сезоне команды поменялись ролями и, как считают большинство экспертов, уже окончательно.
«Все понимают, что у “Зенита” подбор футболистов лучше, скамейка длиннее. Даже в матче с “Балтикой” у “Краснодара” была дилемма, кого на поле выпускать. Странно, они вроде бы чемпионы, могут себе позволить приобретать игроков. Играть одним составом сложно, а осталось еще пять туров. “Зенит” ни в коем случает не отпустит чемпионство в этом году», — заявил «Советскому спорту» бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.