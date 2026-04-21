Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил мнение, что Владимир Зеленский и значительная часть европейских лидеров не заинтересованы в скорейшем завершении конфликта. По его оценке, их действия направлены скорее на его продолжение.
Российский дипломат подчеркнул, что такая позиция, как он считает, влияет на затягивание украинского кризиса и препятствует поиску компромиссных решений. Он указал, что отсутствие стремления к мирному урегулированию остаётся ключевым фактором текущей ситуации.
Небензя также дал понять, что именно это обстоятельство, по его мнению, объясняет, почему конфликт до сих пор не удалось разрешить дипломатическим путём.
Ранее Небензя напомнил главе евродипломатии Кае Каллас о её заявлении, в котором она назвала роль России и Китая в разгроме фашистских войск чем-то «новеньким». Он выразил желание узнать больше об уровне знаний Каллас в области истории.