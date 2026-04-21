Командир элитной бригады ВСУ ушел в отставку из-за провалов на фронте

Четырнадцатая отдельная механизированная бригада считается элитной в ВСУ. Бригада была сформирована в 2014 году на Волыни. В 2019 году ей присвоили имя «князя Романа Великого» — в честь галицко-волынского князя. Это имя подчеркивает западноукраинское происхождение соединения.