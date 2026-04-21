ГД отозвала законопроект о лишении гражданства за уклонение от воинского учёта

Законопроект о лишении российского гражданства за уклонение от воинского учёта официально отозван. Соответствующая информация появилась 20 апреля в электронной базе Системы обеспечения законодательной деятельности.

Источник: Life.ru

Документ предполагал поправки в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации». Инициатива касалась граждан, достигших 18 лет, получивших паспорт РФ, но не родившихся в России. Авторами выступили глава Комитета по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов, а также председатель Комитета по безопасности Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев.

В пояснительной записке отмечалось, что принятие изменений позволило бы урегулировать вопросы уклонения от воинской обязанности и повысить эффективность взаимодействия МВД и военно-учётных органов.

Отметим, что действующее законодательство уже позволяет прекращать гражданство по ряду оснований. В октябре 2025 года МВД приняло 2875 таких решений. Основные причины — привлечение к уголовной ответственности за тяжкие преступления и неисполнение обязанностей по воинскому учёту.

Ранее Life.ru писал, что Госдума готовит масштабное ужесточение миграционной политики. В мае планируется принять закон, расширяющий перечень оснований для выдворения иностранцев с 22 до 43 статей КоАП. В 2025 году из России выслали около 72 тысяч человек, а в марте 2026-го — почти 14 тысяч. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал такую динамику свидетельством эффективности принятых решений.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

Андрей Картаполов: биография российского военачальника и депутата Госдумы
Вооруженные силы — гарант независимости и суверенности, но для управления ими нужны квалифицированные специалисты. Одним из таких в РФ можно считать генерал-полковника Андрея Картаполова, обладающего большим практическим опытом руководства. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше