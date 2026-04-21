На станции в Ростовской области из-за постороннего вмешательства повреждена сеть

В результате постороннего вмешательства на станции Персиановка Ростовской области была повреждена контактная сеть.
По информации пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги, на место направлены аварийные бригады железнодорожников и восстановительный поезд.
«Движение на станции было приостановлено», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что ряд поездов задерживается на время до трёх часов. При этом курсирование пригородных поездов не отменяется.
«Сотрудники поездных бригад оказывают необходимое содействие пассажирам», — добавили в СКЖД.
Несколько дней назад во Владивостоке во время посадки в электричку под пассажирами рухнул перрон.