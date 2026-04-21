Грушко обвинил Британию и Францию в раскручивании гонки ядерных вооружений

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Наращивание Британией и Францией их ядерных потенциалов ведет к раскручиванию гонки ядерных вооружений и не соответствует целям Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По его словам, новые доктринальные подходы Франции во многом напоминают практикуемое Вашингтоном в АТР «расширенное ядерное сдерживание», а также в них открыто постулируются планы стать «подспорьем совместным ядерным миссиям НАТО».
«Подобные шаги укладываются в общее русло провокационной деятельности стран НАТО в военно-ядерной сфере, направленной против нашей страны. Ранее о наращивании своих ядерных потенциалов было объявлено Великобританией, и также под антироссийскими лозунгами. Это уже само по себе ведет к раскручиванию гонки вооружений, что не только не соответствует целям ДНЯО, но и прямо расходится с непосредственными обязательствами по данному договору», — считает Грушко.
Он добавил, что французские власти представляют дело так, что их обновленная доктрина «продвинутого ядерного сдерживания», которая предусматривает, в том числе, отказ от транспарентности в отношении количества ядерных боеголовок и возможность размещения ядерного оружия на территории других государств ЕС и НАТО, будет способствовать укреплению безопасности Франции и ее союзников.
«В действительности, они наносят еще один удар по региональной и глобальной безопасности, генерируя дополнительные стратегические риски и стимулы для новой гонки ядерных вооружений», — заключил он.