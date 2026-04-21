МИД: наращивание Британией и Францией ЯО ведёт к гонке вооружений

Наращивание Британией и Францией их ядерных потенциалов ведёт к раскручиванию гонки ядерных вооружений, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.
По его словам, такая тенденция не соответствует целям Договора о нераспространении ядерного оружия.
«Ранее о наращивании своих ядерных потенциалов было объявлено Великобританией, и также под антироссийскими лозунгами. Это уже само по себе ведёт к раскручиванию гонки вооружений, что не только не соответствует целям ДНЯО, но и прямо расходится с непосредственными обязательствами по данному договору», — подчеркнул дипломат.
Он добавил, что, согласно заявлениям французских властей, их обновлённая доктрина будет способствовать укреплению безопасности Франции и её союзников, при этом на самом деле Париж наносит ещё один удар по региональной и глобальной безопасности, генерируя дополнительные стратегические риски и стимулы для новой гонки ядерных вооружений.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее назвал возможную гонку ядерных вооружений своим главным страхом.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков между тем также заявил, что намерения ЕС развивать ядерные потенциалы разрушительны.