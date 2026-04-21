Корабль «Прогресс МС-32» отстыкуется от МКС

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Грузовой корабль «Прогресс МС-32» во вторник ночью отстыкуется от модуля «Звезда» Международной космической станции после полугодового пребывания в космосе, сообщила российская космическая госкорпорация «Роскосмос».
Ранее госкорпорация сообщала, что «Прогресс МС-32» сумел скорректировать орбиту МКС, после чего она стала составлять 420,09 километра над поверхностью Земли. Целью корректировки было создание баллистических условий для прибытия «Союза МС-29» и посадки «Союза МС-28».
«Сегодня ночью прощаемся с грузовиком — после полугодового пребывания на МКС “Прогресс МС-32” отчалит от модуля “Звезда”, — ранее подчеркнули в “Роскосмосе”.
До этого «Прогресс» 13 марта в 19.58 мск увеличил высоту орбиты МКС на 1,1 километра, используя свои включенные двигатели в течение 634,7 секунды и выдав импульс величиной 0,62 метра в секунду. После этого высота орбиты составила 421,54 километра над Землей.
Двигательная установка корабля будет включена на торможение в 4.11 мск. Она придаст кораблю необходимый импульс для схода с орбиты, после чего грузовик войдет в плотные слои атмосферы и разрушится. По данным Центра управления полетами ЦНИИмаш, несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.
Корабль был запущен с Байконура ракетой «Союз-2.1а» 11 сентября и спустя двое суток прибыл на МКС. Грузовой корабль «Прогресс МС-32» привез на Международную космическую станцию новый скафандр «Орлан-МКС» № 7 для выходов в открытый космос.
«Прогресс МС-32» доставил на МКС более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо для дозаправки систем станции, питьевую воду, питание, свежие продукты, азот для пополнения атмосферы МКС, медицинские и санитарно-гигиенические средства, а также более 200 килограммов оборудования и расходных материалов для научных экспериментов.
Корабль «Прогресс МС-32» сменил уже затопленный грузовой корабль «Прогресс МС-30», который в свое время делал коррекцию орбиты пять раз, а также один раз выполнял маневр уклонения станции от космического мусора. Сам «Прогресс МС-32» четыре раза производил коррекцию орбиты Международной космической станции.
Стыковка нового грузового корабля «Прогресс МС-34» с МКС запланирована на 28 апреля в 3.00 мск, его старт планируется 26 апреля, ранее сообщили в «Роскосмосе». Госкорпорация до этого отметила, что ее специалисты завершили операции по заправке «Прогресса МС-34» компонентами топлива и сжатыми газами. Перед транспортировкой на заправочную станцию корабль прошел контрольное взвешивание и балансировку, подчеркнули в «Роскосмосе».