Корабль «Прогресс МС-32» отстыкуется от МКС

Стыковка нового грузового корабля «Прогресс МС-34» с МКС запланирована на 28 апреля в 3.00 мск, его старт планируется 26 апреля, ранее сообщили в «Роскосмосе». Госкорпорация до этого отметила, что ее специалисты завершили операции по заправке «Прогресса МС-34» компонентами топлива и сжатыми газами. Перед транспортировкой на заправочную станцию корабль прошел контрольное взвешивание и балансировку, подчеркнули в «Роскосмосе».