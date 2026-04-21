Посол Степанов: вина за обострение в Арктике ляжет на отказывающихся от диалога

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Ответственность за возможное ухудшение дел в Арктике легла бы на тех, кто отказывается от диалога и инициативно выбирает конфронтацию. С таким предупреждением выступил в понедельник посол России в Оттаве Олег Степанов, комментируя недавнее интервью президента Финляндии Александера Стубба канадской газете The Globe and Mail.
Как отметил дипломат, «Россия видит в Арктике территорию мира, благополучия и устойчивого развития». «Мы готовы общаться с соседями, работать на общее благо. Разумеется, если соседи этого желают сами. Ведь в конечном итоге ответственность за возможное ухудшение дел в Арктике будут нести именно те, кто, отказываясь от диалога, инициативно выбирают конфронтацию», — подчеркнул Степанов в письме, отправленном в редакцию The Globe and Mail по поводу интервью Стубба. «Хотелось бы, чтобы сигнал с российской стороны мог услышать многоуважаемый канадский читатель газеты The Globe and Mail», — пишет посол.
Зона низкой конфликтности.
По его словам, комментарии Стубба «касательно арктических дел представляются вводящими читателя в заблуждение». «И вот почему. На протяжении десятилетий Арктика оставалась редким примером зоны низкой конфликтности. Даже в периоды острой фазы противостояния времен холодной войны государства региона находили способы отделять военную конкуренцию от практического взаимодействия по вопросам экологии, науки, навигации и безопасности на море», — напомнил Степанов. «Символом этого подхода стал Арктический совет, где восемь стран Заполярья (Россия, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США) выстраивали кооперацию по темам, представляющим взаимный интерес: экология, мониторинг климата, поисково-спасательные операции, защита коренных народов, научные исследования. Соседи чувствовали себя спокойно и комфортно в режиме предсказуемости и добрососедства», — заявил дипломат.
«Эта институциональная память не исчезла. С тех пор со стороны России в подходах к Арктике ничего не изменилось», — заверил посол.
Как он уточнил, «военный потенциал России в полярных широтах всегда был соразмерен задачам защиты национальной безопасности, охраны границ и поддержания свободы судоходства в северных акваториях». «Это оборонительный потенциал, не претерпевший концептуальных изменений. Касаясь ядерного оружия как такового, то есть темы его наличия у России, и выдавая это за угрозу для северных стран, господин Стубб, по сути, противоречит сам себе. Поскольку одновременно заявляет, что боеголовки не направлены на Хельсинки, Стокгольм или Осло. То есть, Финляндии ничего в этом контексте не угрожает», — указал посол.
«В отношении же Америки хотели бы напомнить о датированной 14 января 1994 года Московской декларации, суть которой заключалась в отказе России и США от нацеливания друг на друга стратегических ядерных ракет. 15 февраля 1994 года аналогичное совместное заявление было принято Москвой и Лондоном», — продолжает дипломат. «Руководство нашей страны по-прежнему твердо привержено принципу недопустимости ядерной войны. Исходит из того, что в такой войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана», — подтвердил Степанов.
Угроза — в недальновидных политиках.
«Как видится, на сегодняшний день единственная опасность, грозящая Арктике, — убежден дипломат, — исходит от недальновидных политиков, призывающих к милитаризации экономик своих стран в целом, и арктического измерения международной политики в частности».
«Эксплуатация личных фобий с созданием в лице России или иных стран образа врага не помогут таким политическим фигурам в укреплении безопасности своих государств. Политиканство формирует лишь очередную дугу напряженности там, где ее раньше не было. Кроме того, преувеличенная острота российской угрозы с оправданием повышенных расходов на оборону ударит, и уже бьет, по налогоплательщикам приарктических государств Запада, чье качество жизни, надо отметить, и без этого не растет в последние годы», — добавил посол.
Стубб утверждал в интервью The Globe and Mail, что «Арктику нужно лучше защищать», ввиду в том числе взаимодействия России и Китая в регионе. При этом он заявил, что такая возможная совместная деятельность Канады, Финляндии и скандинавских стран «потребует больших затрат».