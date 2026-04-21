Многие граждане Украины дают отпор сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК), поскольку не хотят воевать за коррумпированную власть, заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя.
При этом он назвал ситуацию на Украине очень тяжёлой.
«Обычные украинцы отказываются воевать за погрязшее в коррупции руководство страны и уклоняются от службы, дезертируют и дают жестокий отпор “военкомам-людоловам” из ТЦК и примкнувшим к ним радикальным националистам», — подчеркнул дипломат.
Небензя добавил, что украинские военкомы ловят мужчин, применяя насилие, калеча и избивая до полусмерти.
Ранее спикер областной прокуратуры Яна Шасс рассказала, что на Украине водитель прокатил сотрудника ТЦК на капоте и попал под статью.
Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель между тем отметила, что на улицах украинских городов творится хаос из-за силовой мобилизации, а граждане готовы пойти на компромисс ради достижения мира.