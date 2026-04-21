Небензя: многие украинцы дают отпор людоловам из ТЦК

Многие граждане Украины дают отпор сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК), поскольку не хотят воевать за коррумпированную власть, заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя.

При этом он назвал ситуацию на Украине очень тяжёлой.

«Обычные украинцы отказываются воевать за погрязшее в коррупции руководство страны и уклоняются от службы, дезертируют и дают жестокий отпор “военкомам-людоловам” из ТЦК и примкнувшим к ним радикальным националистам», — подчеркнул дипломат.

Небензя добавил, что украинские военкомы ловят мужчин, применяя насилие, калеча и избивая до полусмерти.

Ранее спикер областной прокуратуры Яна Шасс рассказала, что на Украине водитель прокатил сотрудника ТЦК на капоте и попал под статью.

Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель между тем отметила, что на улицах украинских городов творится хаос из-за силовой мобилизации, а граждане готовы пойти на компромисс ради достижения мира.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше