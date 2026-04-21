В «Росконгрессе» назвали самые уязвимые торговые пути в мире

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Основной объем морских перевозок в мире проходит через несколько «узловых точек», любая эскалация в которых мгновенно приводит к последствиям на глобальных товарных рынках, говорится в докладе «Росконгресса» «Страхование морских перевозок: как США используют войну для передела рынка», с которым ознакомились РИА Новости.
«Перевозки по морю обеспечивают более 80% мировой торговли, что делает их стратегически важным фактором, определяющим ее устойчивость и рентабельность. Значительная часть морской торговли проходит через несколько узких проходов — “узловых точек”, где сосредоточены важнейшие логистические маршруты», — говорится в докладе.
В частности, по данным экспертов, через Малаккский пролив между Малайзией и островом Суматра ежегодно проходят грузы на более чем 2,8 триллиона долларов, а через Ормузский пролив — на сумму более триллиона долларов в год.
В числе самых значимых логистических маршрутов эксперты также называют Баб‑эль‑Мандебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив Аравийского моря, с ежегодным прохождением грузов на сумму более 2 триллионов долларов, Суэцкий канал с ежегодной общей стоимостью перевозимых грузов порядка одного триллиона долларов, проливы Босфор и Дарданеллы с общей стоимостью грузового потока порядка 300 миллиардов долларов в год, а также Панамский канал с совокупной стоимостью грузов свыше 600 миллиардов долларов в год.
«Через такие морские артерии, как Малаккский и Баб‑эль‑Мандебский проливы, Суэцкий канал проходит более 55% мирового экспорта зерна. Через Ормузский пролив проходит около 20% всех поставок нефти и порядка 20% танкеров‑газовозов. Любая эскалация в этих районах мгновенно конвертируется в скачок размера фрахта, стоимости страховки и цен на сырье, усиливая волатильность на товарных рынках», — отмечают авторы.
При таком уровне концентрации критически важных торговых потоков резко возрастают риски для энергетической и продовольственной безопасности, говорится в докладе.
В частности, страны Персидского залива, которые являются одними из крупнейших в мире экспортеров ископаемого топлива, в то же время импортируют около 85% продовольствия, необходимого для удовлетворения их потребностей. «Перебои в поставках грозят вызвать чрезвычайную нестабильность вплоть до гуманитарных катастроф в регионе», — предупреждают авторы.