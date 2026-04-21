В Запорожье прогремел взрыв

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Запорожье прозвучал звук взрыва», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Сейчас под контролем РФ находятся более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.