«Прогресс МС-32» отстыковался от МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-32» отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции.
«Включение двигателя на торможение — 04:11 мск. Затем корабль войдёт в плотные слои атмосферы и разрушится, несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе Тихого океана», — уточнили в госкорпорации.
Между тем грузовой корабль «Прогресс МС-34» стартует с Байконура 26 апреля.
17 апреля сообщалось, что с космодрома Плесецк был проведён пуск ракеты «Союз-2.1б» в интересах Минобороны.