Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Прогресс МС-32» отстыковался от МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-32» отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции.

Информация об этом появилась в Telegram-канале «Роскосмоса».

«Включение двигателя на торможение — 04:11 мск. Затем корабль войдёт в плотные слои атмосферы и разрушится, несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе Тихого океана», — уточнили в госкорпорации.

Между тем грузовой корабль «Прогресс МС-34» стартует с Байконура 26 апреля.

17 апреля сообщалось, что с космодрома Плесецк был проведён пуск ракеты «Союз-2.1б» в интересах Минобороны.