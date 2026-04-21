Впервые в истории: Пентагон признал, что находится в кризисе из-за РФ и КНР

«Впервые в истории нашей страны мы столкнулись с необходимостью сдерживания двух равных нам ядерных держав — Китая и России, а также региональных сил с растущими возможностями. Это не гипотетическая проблема будущего, это кризис уже сейчас», — сказал Роберт Кадлек, занимающий пост помощника министра войны США Пита Хегсета по ядерному сдерживаю, политике и программам химической и биологической защиты.
Кадлек назвал наступающую эпоху «более опасной» на этом фоне.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ядерное сдерживание все еще остается краеугольным камнем мировой безопасности.
Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава и Париж продолжают вести работу по вопросу ядерного сдерживания. При этом размещение французских самолетов с ядерными боеголовками на территории Польши не планируется, сказал премьер.
Напомним, в Риме 15 апреля прошла презентация книги «От сдерживания к устрашению: новая ядерная доктрина России», в которой европейским читателям напомнили о том, каким мощным оружием обладает Москва.