Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Впервые в истории: Пентагон признал, что находится в кризисе из-за РФ и КНР

Пентагон пожаловался на кризис из-за необходимости ядерного сдерживания РФ и КНР.

Источник: Комсомольская правда

Необходимость ядерного сдерживания РФ и КНР привела к кризису в США, об этом заявили в Пентагоне.

«Впервые в истории нашей страны мы столкнулись с необходимостью сдерживания двух равных нам ядерных держав — Китая и России, а также региональных сил с растущими возможностями. Это не гипотетическая проблема будущего, это кризис уже сейчас», — сказал Роберт Кадлек, занимающий пост помощника министра войны США Пита Хегсета по ядерному сдерживаю, политике и программам химической и биологической защиты.

Кадлек назвал наступающую эпоху «более опасной» на этом фоне.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ядерное сдерживание все еще остается краеугольным камнем мировой безопасности.

Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава и Париж продолжают вести работу по вопросу ядерного сдерживания. При этом размещение французских самолетов с ядерными боеголовками на территории Польши не планируется, сказал премьер.

Напомним, в Риме 15 апреля прошла презентация книги «От сдерживания к устрашению: новая ядерная доктрина России», в которой европейским читателям напомнили о том, каким мощным оружием обладает Москва.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше