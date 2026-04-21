ВСУ потеряли за всё время проведения спецоперации около 2 млн военнослужащих, заявил в интервью ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
По его словам, несколько месяцев назад произошла утечка информации, согласно которой на тот момент погибли уже 1,7 млн украинских военных.
«После этого мы должны просто подумать, посчитать, какое количество ещё дополнительно погибло. Это уже цифра, которую мы можем предположить, что приближается уже к 2 млн, или уже за 2 млн. Поэтому это, конечно, очень тяжёлая ситуация», — сказал Алаудинов.
Ранее Владимир Зеленский вновь отказался выводить ВСУ из Донбасса.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков между тем заявлял, что решение Зеленского о выводе войск из Донбасса открыло бы перспективы для урегулирования конфликта на Украине.