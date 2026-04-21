Один человек погиб, двое пострадали в ДТП на Садовом кольце в Москве

В результате ДТП на Садовом кольце в Москве один человек погиб, ещё двое пострадали, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, водитель BMW сбил насмерть велосипедиста и протаранил четыре автомобиля.

«В результате аварии велосипедист скончался, а водитель и пассажир BMW доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести», — уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы произошло массовое ДТП.

Кроме того, днём ранее шестеро пассажиров пострадали при столкновении двух трамваев в Петербурге.