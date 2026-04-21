Россиянин получил ранение в ходе стрельбы в Мексике

Россиянин получил ранение в ходе стрельбы на территории мексиканской археологической зоны Теотиуакан.
Об этом заявил секретарь безопасности штата Мехико Кристобаль Кастаньеда, передаёт издание Reforma.
«Есть четверо раненых: двое граждан Колумбии, один россиянин и одна канадка», — указал глава ведомства.
В Reuters между тем заявили, что ещё одна гражданка Канады погибла, а стрелявший покончил с собой.
В феврале российская туристка скончалась на территории курорта на острове Бали.
Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.