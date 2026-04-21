Белый дом сообщил об отставке главы Минтруда США Чавес-Деример

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Министр труда США Лори Чавес-Деример покинула свою должность на фоне утверждений о неподобающем поведении с ее стороны. Заявление об отставке главы ведомства разместил в понедельник в X директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун.
«Министр труда Лори Чавес-Деример оставит должность в администрации и перейдет на работу в частный сектор», — заявил Чун, не приведя подробностей такого решения. По его словам, временно исполняющим обязанности главы Минтруда станет Кит Сондерлинг.
Ранее несколько американских СМИ сообщали о предстоящей отставке Чавес-Деример с должности главы Минтруда в связи с проводящимся в отношении нее расследованием. По их данным, сотрудники ведомства подали в отношении нее гражданский иск из-за того, что она вступила в романтическую связь с одним из охранников, а также злоупотребляла алкоголем на рабочем месте.
Чавес-Деример стала уже третьим руководителем федерального ведомства, отправленным в отставку за время второго президентского срока Дональда Трампа. 5 марта президент США объявил, что Кристи Ноэм покинет пост главы министерства внутренней безопасности. 2 апреля глава американской администрации подтвердил отставку министра юстиции — генерального прокурора Пэм Бонди.