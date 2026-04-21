Мадьяр заявил о готовности арестовать Нетаньяху при визите в Венгрию

Венгрия арестовала бы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в Будапешт, заявил в эфире MTV лидер победившей на выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр.

Он подчеркнул, что власти страны намерены соблюдать предписание ордера Международного уголовного суда (МУС).

«Если кто-то въезжает на территорию страны, которая является членом МУС, и на этого человека выдан ордер на арест, то его необходимо взять под стражу», — сказал Мадьяр.

Прошлой осенью стамбульская генпрокуратура выдала ордер на арест Нетаньяху по обвинению в геноциде в секторе Газа.

В конце июня президент США Дональд Трамп выступал с призывом прекратить судебное разбирательство по делу премьер-министра Израиля.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше