Мадьяр заявил о готовности арестовать Нетаньяху при визите в Венгрию

Он подчеркнул, что власти страны намерены соблюдать предписание ордера Международного уголовного суда (МУС).
«Если кто-то въезжает на территорию страны, которая является членом МУС, и на этого человека выдан ордер на арест, то его необходимо взять под стражу», — сказал Мадьяр.
Прошлой осенью стамбульская генпрокуратура выдала ордер на арест Нетаньяху по обвинению в геноциде в секторе Газа.
В конце июня президент США Дональд Трамп выступал с призывом прекратить судебное разбирательство по делу премьер-министра Израиля.
