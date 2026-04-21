Миронов призвал прекратить поддерживать ЕС и НАТО ресурсами

Миронов рассказал, что концепцией предлагается: запретить экспорт обогащенного урана, титана, палладия и никеля в страны ЕС и НАТО, удвоить тарифы на транзит нефти из Казахстана в ЕС, увеличить на 50% тарифы на транзит товаров в ЕС железной дорогой или по Северному морскому пути, запретить экспорт удобрений в ЕС и НАТО и удвоить тарифы на транзит белорусских удобрений в ЕС, направить средства от увеличения тарифов на производство дронов для СВО, а также запретить вывод дивидендов и прибыли для компаний из стран ЕС и НАТО.