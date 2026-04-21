Британские фермеры недовольны беспошлинным ввозом украинских яиц, пишут СМИ

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Британские фермеры недовольны беспошлинным ввозом куриных яиц с Украины в страну, так как они вытесняют внутреннего производителя, сообщает журнал Economist.
Согласно публикации, Великобритания является единственной европейской страной, сохранившей беспошлинный режим ввоза украинских куриных яиц до 2028 года.
«Британские фермеры жалуются на… (нечестную — ред.) игру… Фермеры говорят, что они оказываются вытесненными с рынка этими дешевыми (украинскими — ред.) куриными яйцами», — говорится в публикации издания.
Как отмечает издание, каждое девятое куриное яйцо на прилавках британских магазинов импортировано из-за рубежа, при этом их большинство поставляется с Украины.