В Москве арестованы два сотрудника РАН и замдиректора ИНТЭЛ по делу о взятках

Суд в Москве отправил в СИЗО двух сотрудников Российской академии наук (РАН) и замдиректора Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике (ИНТЭЛ) по делу о взятках.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации агентства, подозреваемые получили взятки от кандидатов на получение грантов за выставление максимальных баллов при проведении экспертизы проектов.
Уточняется, что в ходе допроса никто из арестованных вину не признал.
