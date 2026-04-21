Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве арестованы два сотрудника РАН и замдиректора ИНТЭЛ по делу о взятках

Суд в Москве отправил в СИЗО двух сотрудников Российской академии наук (РАН) и замдиректора Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике (ИНТЭЛ) по делу о взятках.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации агентства, подозреваемые получили взятки от кандидатов на получение грантов за выставление максимальных баллов при проведении экспертизы проектов.

Уточняется, что в ходе допроса никто из арестованных вину не признал.

Ранее Никулинский районный суд Москвы приговорил бывшего советника главы РЖД Алексея Тайчера к 11 годам лишения свободы по делу о хищениях.

Кроме того, сообщалось, что Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о коррупции в Министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области.