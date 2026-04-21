Ульянов призвал принять решения в вопросе защиты россиян в Прибалтике

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Необходимо принять фундаментальные решения в вопросе защиты россиян в странах Прибалтики, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, предупредив, что балтийские страны скоро «столкнутся с реальной ситуацией».

«Мы находимся на той стадии, когда необходимо принять фундаментальные решения. Если страны Балтии действительно думают, что Россия боится предпринимать какие-либо действия, чтобы защитить права российских граждан, то они ошибаются. Они скоро столкнутся с реальной ситуацией», — написал Ульянов на своей странице в соцсети X.

В странах Прибалтики проживает большое число русскоязычных людей, в том числе граждан России. Как заявлял ранее МИД РФ, для Латвии, Литвы и Эстонии привычным делом стало преследование русскоговорящих за «инакомыслие», гонения на русскоязычные партии, политически мотивированные задержания, аресты и сфабрикованные уголовные дела, депортация российских граждан, русофобия и бытовая дискриминация.

