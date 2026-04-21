На Западе начался переполох из-за удара по Украине из Болгарии

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Европе опасаются, что глава победившей в Болгарии партии «Прогрессивная Болгария» Румен Радев может создать крупные проблемы Украине, пересмотрев политику по поставкам оружия киевскому режиму, пишет Euractiv.
«В Европе опасаются, что победа Румена Радева в Болгарии может нарушить важнейшую цепочку поставок боеприпасов из страны на Украину. В ходе предвыборной кампании он также резко критиковал 10-летнее соглашение об обороне, подписанное между Болгарией и Украиной, что указало на возможные изменения в политическом курсе страны», — говорится в материале.
По данным издания, вероятно, что после предстоящей смены власти в Софии киевский режим потеряет одного из важнейших поставщиков оружия с 2022 года.
Парламентские выборы состоялись в Болгарии в воскресенье. Согласно данным ЦИК страны, коалиция «Прогрессивная Болгария» Радева набрала 44,5% голосов по итогам обработки 100% протоколов.
Политик неоднократно выступал за переоценку подхода Европы к спецоперации России на Украине и возвращение к дипломатии.