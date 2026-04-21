WADA инициировало расследование в отношении главы РУСАДА Вероники Логиновой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование в отношении главы РУСАДА Вероники Логиновой.
Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на пресс-службу WADA, в которой, в свою очередь, отметили, что относятся к обвинениям «очень серьёзно».
Также руководство WADA отметило, что не располагает подробной информацией о расследовании и проинформирует общественность, как только будет получен конкретный результат или когда будут необходимы дальнейшие действия.
