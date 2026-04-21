Дуров: Францию ждут крупные утечки, если она получит доступ к шифрованным чатам

Основатель Telegram Павел Дуров предрёк Франции катастрофические утечки данных, если власти европейской страны получат доступ к зашифрованным чатам.
Он рассказал, что французское «Агентство по безопасным документам» было взломано, и из одной государственной базы утекли данные 19 млн человек.
«Будущие утечки будут ещё более катастрофическими, если французское правительство получит то, что хочет: доступ к зашифрованным чатам и цифровым удостоверениям личности для пользователей социальных сетей», — подчеркнул Дуров.
Ранее Дуров рассказал, что созданное в ЕС приложение для проверки возраста взломано за две минуты.
Также он заявил, что Франция под руководством президента Эммануэля Макрона использует уголовные расследования для подавления свободы слова.