Не усики, а пропуск в Босфор: Турецкий политик отрастил кусты на лице и стал героем соцсетей

Ранее Life.ru писал, что проблемы с Ормузским проливом могут дать толчок развитию альтернативных маршрутов энергопоставок. В частности, проект нефтепровода Басра-Джейхан от южных месторождений Ирака к турецкому порту Джейхан аналитики назвали «золотой возможностью» для Турции и всего глобального энергорынка. Анкара благодаря этому может стать энергетическим хабом, но для реализации проекта нужны финансы, в том числе от Европы, заинтересованной в стабилизации топливных рынков.