«Перемирие висит на волоске»: западные СМИ — о перспективах дипломатического урегулирования иранского конфликта

CNBC напоминает, что после того, как в пятницу Иран объявил Ормузский пролив «полностью открытым для коммерческих перевозок», цены на нефть упали более чем на 10%, а уже к субботе «надежды на полное открытие (торгового пути. — RT) быстро развеялись»: из-за отказа Вашингтона прекратить военно-морскую блокаду иранских портов Тегеран вновь взял пролив под контроль. А после захвата иранского судна «в понедельник фьючерсы на американские акции упали, в то время как цены на сырую нефть выросли, поскольку США и Иран балансировали на грани возобновления конфликта», говорится в статье.