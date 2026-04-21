«Перемирие висит на волоске»: западные СМИ — о перспективах дипломатического урегулирования иранского конфликта

Западные СМИ комментируют действия США у берегов Ирана, поставившие под сомнение перспективы мирного урегулирования. Как сообщает Euronews, Иран обвиняет США в пиратстве и в намерении в очередной раз «предать дипломатию». CNBC привлекает внимание к экономическому ущербу от закрытия Ормузского пролива. Bloomberg пишет о приготовлениях к переговорам в Исламабаде в условиях полной неопределённости. А CNN подчёркивает, что, несмотря на воинственную риторику Вашингтона и Тегерана, стороны заинтересованы в том, чтобы не возвращаться к полномасштабным боевым действиям.
Как сообщает Euronews, обстрел и захват контейнеровоза, следовавшего под иранским флагом, стал первым инцидентом такого рода с момента начала американской морской блокады. Тегеран расценил это как нарушение перемирия и «акт пиратства», отмечается в статье.
«Объединенное военное командование Тегерана пообещало принять ответные меры, чем поставило под сомнение судьбу хрупкого соглашения о прекращении огня за несколько дней до истечения его срока действия», — пишет Euronews.
«Тегеран обещает быстрый ответ, после того как судно под иранским флагом было захвачено США близ Ормузского пролива».
Журналисты предупреждают о возможном крахе дипломатического процесса. В то время как США направляют делегацию в Исламабад для нового раунда переговоров, Иран не спешит подтверждать своё участие. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, поведение США заставляет всё больше подозревать Вашингтон в намерении снова «предать дипломатию», передаёт Euronews.
«Две предыдущие попытки переговоров — в июне прошлого года и ранее в этом году — были прерваны израильскими и американскими атаками», — напоминает новостной портал.
«Ждут капитуляции».
Со своей стороны, CNBC обращает внимание на то, что затянувшаяся война США с Ираном дорого обходится мировой экономике.
«Экономические издержки от конфликта растут, поскольку Ормузский пролив, по которому обычно проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти, уже почти два месяца фактически остаётся закрытым», — говорится в материале.
«Возобновление военных действий»: захват судна и нападения на суда ставят перемирие между США и Ираном на грань срыва".
«Многое зависит от того, встретятся ли США и Иран на очередном раунде переговоров в Пакистане на этой неделе, ведь срок прекращения огня истекает во вторник, — пишет CNBC. — Даже если соглашение будет достигнуто, могут потребоваться месяцы, чтобы компенсировать поставки, прекращённые из-за последних недель блокады, так что цены на нефть будут оставаться высокими».
CNBC напоминает, что после того, как в пятницу Иран объявил Ормузский пролив «полностью открытым для коммерческих перевозок», цены на нефть упали более чем на 10%, а уже к субботе «надежды на полное открытие (торгового пути. — RT) быстро развеялись»: из-за отказа Вашингтона прекратить военно-морскую блокаду иранских портов Тегеран вновь взял пролив под контроль. А после захвата иранского судна «в понедельник фьючерсы на американские акции упали, в то время как цены на сырую нефть выросли, поскольку США и Иран балансировали на грани возобновления конфликта», говорится в статье.
По мнению бывшего сотрудника Госдепартамента США Алана Эйра, продуктивный раунд переговоров в Исламабаде по-прежнему возможен, хотя и маловероятен из-за ошибочных представлений Вашингтона.
«Американская сторона на самом деле не сосредоточена на переговорах как таковых. Чего они ждут, так это капитуляции Ирана», — приводит CNBC слова американского дипломата.
Посредничество Пакистана.
Тем временем в Пакистане, по сообщению Bloomberg, несмотря на неясность в вопросе переговоров, приготовления к приёму делегаций в самом разгаре и предпринимаются меры безопасности.
Журналисты обращают внимание на активную роль Пакистана в дипломатическом процессе.
«Вот уже несколько недель ядерная держава (Пакистан. — RT) использует свои тесные связи как с Ираном, с которым у неё общая граница, так и с США для урегулирования конфликта», — говорится в публикации агентства.
«Пакистан готовится к возможному второму раунду переговоров между США и Ираном».
Bloomberg отмечает «хрупкость» дипломатического процесса в отсутствии согласованной повестки дня: хотя Вашингтон неоднократно заявлял об уступках Тегерана по ключевым вопросам, включая прекращение ядерной программы и передачу запасов обогащённого урана, иранские официальные лица опровергают эти заявления. МИД Ирана усматривает «признаки того, что американская сторона не проявляет серьёзности в продвижении дипломатии», сообщает агентство.
Между тем The New York Times пишет, что посредничество Пакистана несёт в себе политические риски для руководства страны: шиитское меньшинство разгневано убийством представителей высшего иранского духовенства и питает сильную неприязнь к Соединённым Штатам.
«В то время как дипломатия Пакистана удостоилась похвалы от президента Трампа и лидеров всего региона, чувство обиды только усилилось среди пакистанских шиитов, численность которых составляет около 35 млн», — отмечается в статье.
«Руководство Пакистана пытается сдержать растущее в стране возмущение по поводу иранской войны».
Война в Иране «стала серьёзной внутренней проблемой, уступающей только заоблачно высоким ценам на топливо и длительным перебоям с электричеством», утверждает американская газета.
«Ослабление энтузиазма».
В свою очередь CNN констатирует, что делать какие-либо прогнозы относительно возможного урегулирования конфликта в текущих условиях крайне затруднительно.
«Одной из наиболее сбивающих с толку характеристик этой войны является то, что практически невозможно судить об искренности и достоверности заявлений как США, так и Ирана по этому поводу», — подчёркивает автор статьи Стивен Коллинсон.
Репортёр заявляет, что «после волны убийств» иранских государственных деятелей «никто за пределами Ирана не может точно сказать, какие именно лидеры принимают решения».
«Это затрудняет оценку его (Ирана. — RT) дипломатической стратегии», — сетует Коллинсон.
Дополнительную неопределённость, по его словам, вносит изменчивая риторика президента США Дональда Трампа, в частности, в социальных сетях.
«Иранское перемирие и мирные переговоры на этой неделе висят на волоске», — пишет CNN.
«Новые угрозы и напряжённость подрывают перемирие с Ираном и подвергают испытанию мирные инициативы».
Тем не менее, несмотря на воинственную риторику, у обеих сторон есть «веские причины избегать возобновления боевых действий», полагает корреспондент. Так, Иран заинтересован в том, чтобы избежать дальнейших разрушений своей инфраструктуры, а неоднократные заявления Белого дома о том, что сделка близка, свидетельствуют об «ослаблении энтузиазма по поводу войны», нанёсшей большой экономический и политический вред США в год промежуточных выборов, поясняет CNN.
«Продолжительность войны уже более чем на неделю превысила шестинедельный срок, первоначально заявленный официальными лицами как максимальный. Никогда ещё Трамп так остро не нуждался в том, чтобы положить ей конец и показать, что это скорее обезвредит Иран, чем придаст смелости заклятому врагу США», — говорится в статье.