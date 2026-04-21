ДОРЧЕСТЕР-НА-ТЕМЗЕ (Великобритания), 21 апр — РИА Новости. РИА Новости обнаружило могилу офицера Джорджа Хили, который стал первым кадровым британским военным, чью смерть на Украине Лондон признал официально.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, британца захоронили недалеко от Оксфорда к западу от Лондона.
В декабре министерство обороны Великобритании сообщило о смерти капрала парашютно-десантного полка Хули. Якобы британец погиб во время наблюдения за испытаниями дрона-перехватчика ВСУ.
По информации британских СМИ, Хули служил в группе обеспечения британских войск спецназначения. Кроме того, как сообщал полк, в котором числился британец, недавно Хули окончил боевой курс для командиров подразделений в пехотной школе в Бреконе. Ранее британец принимал участие в операциях в Афганистане, Африке и Восточной Европе.
Как узнал корреспондент РИА Новости, родом британец из деревни Уорборо в 30 минутах езды от Оксфорда. Свежая могила Хули на окраине сельского кладбища резко отличается от соседних, уже заросших захоронений.
Посол России в Лондоне Андрей Келин заявлял РИА Новости, что британские кадровые офицеры работают на Украине под прикрытием британского посольства. По его словам, «с учетом щекотливости вопроса с точки зрения международного права», британцы опасаются выявления фактов участия их кадровых офицеров в боевых действиях на стороне Украины.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что власти Великобритании начали готовить общественное мнение своей страны к военным потерям на Украине. При этом она отметила, что это не первая гибель британского военного на Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что НАТО напрямую участвует в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в октябре 2025 года заявлял, что на линии боевого соприкосновения есть иностранцы, ВС РФ их уничтожают. В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией.