Ульянов потребовал защитить россиян в Прибалтике: «Они столкнутся с реальностью»

Ульянов призвал принять решения о защите россиян в Прибалтике.

Источник: Комсомольская правда

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал принять принципиальные решения о защите россиян в Прибалтике. Он также предупредил, что балтийские государства вскоре «столкнутся с реальной ситуацией».

«Если страны Балтии действительно думают, что Россия боится предпринимать какие-либо действия, чтобы защитить права российских граждан, то они ошибаются. Они скоро столкнутся с реальной ситуацией», — сказал он в соцсети Х.

В странах Прибалтики проживает значительное число русскоязычных людей, в том числе россиян.

Накануне депутат Рижской думы Алексей Росликов сообщил, что в Латвии ученикам запретили говорить по-русски в школах, даже на переменах.

Тем временем в Литве разработали гипотетический сценарий захвата стран Прибалтики Россией. Согласно моделированию, весь процесс может занять три месяца и не потребует ввода войск на территорию этих государств.

