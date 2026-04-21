Польскую и английскую речь зафиксировали на радиопрехватах в ДНР

ДОНЕЦК, 21 апр — РИА Новости. Российские бойцы зафиксировали по радиоперехватам польскую и английскую речь на Добропольском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск «Центр» Никита Василькин.
«По радиоперехватам слышали английскую и польскую речь. О чем именно говорили — понять не удалось», — отметил он.
Военнослужащий добавил, что на позициях также обнаруживались элементы экипировки иностранного происхождения.
«Находили польские шевроны, форма у противника была натовского образца», — уточнил боец.