Польскую и английскую речь зафиксировали на радиопрехватах в ДНР

На Добропольском направлении ВС России зафиксировали польскую и английскую речь.

ДОНЕЦК, 21 апр — РИА Новости. Российские бойцы зафиксировали по радиоперехватам польскую и английскую речь на Добропольском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск «Центр» Никита Василькин.

«По радиоперехватам слышали английскую и польскую речь. О чем именно говорили — понять не удалось», — отметил он.

Военнослужащий добавил, что на позициях также обнаруживались элементы экипировки иностранного происхождения.

«Находили польские шевроны, форма у противника была натовского образца», — уточнил боец.