Лавров проведёт переговоры с и. о. главы МИД Ливии Тахером аль-Бауром

Глава МИД РФ Сергей Лавров и и. о. министра иностранных дел Ливии Тахер аль-Баур на переговорах могут поднять вопросы двустороннего сотрудничества.

Источник: Аргументы и факты

Руководитель МИД России Сергей Лавров в Москве проведёт переговоры с исполняющим обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства Ливии Тахером аль-Бауром.

Предположительно, главы внешнеполитических ведомств поднимут вопросы развития сотрудничества двух государств.

Ранее, 18 апреля, Лавров провёл встречу с председателем Правительства национального единства Ливии Абдель Хамидом Дбейбой. Беседа проходила на полях дипломатического форума в Анталье. Стороны обменялись мнениями о ситуации в Ливии. Россия подтвердила свой настрой продолжать поддерживать всестороннюю стабилизацию обстановки в этой стране.

Участники переговоров также обсудили приоритетные задачи укрепления отношений между Россией и Ливией. В ходе беседы была выражена заинтересованность в развитии торгово-экономического и культурного сотрудничества.

