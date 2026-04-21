Лавров проведёт переговоры с и. о. главы МИД Ливии Тахером аль-Бауром

Руководитель МИД России Сергей Лавров в Москве проведёт переговоры с исполняющим обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства Ливии Тахером аль-Бауром.
Предположительно, главы внешнеполитических ведомств поднимут вопросы развития сотрудничества двух государств.
Ранее, 18 апреля, Лавров провёл встречу с председателем Правительства национального единства Ливии Абдель Хамидом Дбейбой. Беседа проходила на полях дипломатического форума в Анталье. Стороны обменялись мнениями о ситуации в Ливии. Россия подтвердила свой настрой продолжать поддерживать всестороннюю стабилизацию обстановки в этой стране.
Участники переговоров также обсудили приоритетные задачи укрепления отношений между Россией и Ливией. В ходе беседы была выражена заинтересованность в развитии торгово-экономического и культурного сотрудничества.