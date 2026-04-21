Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран не будет вести переговоры с США под угрозой, заявил спикер парламента

Спикер парламента Галибаф: Иран не будет говорить с США, подвергаясь угрозам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Иран не будет вести с США переговоры, подвергаясь угрозам, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

«Мы не будем вести переговоры (с США — ред.) под угрозой», — приводит слова Галибафа агентство IRNA.

Он добавил, что в последние две недели Иран «готовится к тому, чтобы разыграть новые карты на поле боя».

Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

