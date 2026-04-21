Трамп утверждает, что США скоро добьются от Ирана отсутствия ядерного оружия

17 апреля глава Белого дома выступил с утверждением, что представители США и Ирана вместе займутся вывозом обогащенного урана из исламской республики и Тегеран якобы готов на бессрочную приостановку ядерной программы, не получив при этом от Вашингтона никаких замороженных активов. Также американский президент заявил, что большая часть условий возможной сделки с Ираном якобы уже согласована.