Экс-генерал ФСБ возглавил министерство промышленности и торговли Хабаровского края

Известно, что Харуну Жекерияевичу 68 лет. Он — выпускник Академии ФСБ России, с 2004 по 2006 год занимал руководящие посты в региональных управлениях ведомства, в том числе возглавлял ФСБ на Чукотке и в Оренбургской области в звании генерал-майора. С июля 2018 года работал заместителем гендиректора по безопасности в НПО имени Лавочкина и временно исполнял обязанности руководителя предприятия.