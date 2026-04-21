Экс-генерал ФСБ возглавил министерство промышленности и торговли Хабаровского края

В Хабаровском крае исполняющим обязанности министра промышленности и торговли назначили Харуна Карчаева. Информация размещена на официальном сайте правительства региона.
Известно, что Харуну Жекерияевичу 68 лет. Он — выпускник Академии ФСБ России, с 2004 по 2006 год занимал руководящие посты в региональных управлениях ведомства, в том числе возглавлял ФСБ на Чукотке и в Оренбургской области в звании генерал-майора. С июля 2018 года работал заместителем гендиректора по безопасности в НПО имени Лавочкина и временно исполнял обязанности руководителя предприятия.
С апреля 2026 года — и.о. министра промышленности и торговли Хабаровского края.
Назначение состоялось после ухода Тимура Саматова, который руководил ведомством менее полугода.