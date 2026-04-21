Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-генерал ФСБ возглавил министерство промышленности и торговли Хабаровского края

Харун Карчаев сменил в министерском кресле Тимура Саматова.

Источник: AmurMedia

В Хабаровском крае исполняющим обязанности министра промышленности и торговли назначили Харуна Карчаева. Информация размещена на официальном сайте правительства региона.

Известно, что Харуну Жекерияевичу 68 лет. Он — выпускник Академии ФСБ России, с 2004 по 2006 год занимал руководящие посты в региональных управлениях ведомства, в том числе возглавлял ФСБ на Чукотке и в Оренбургской области в звании генерал-майора. С июля 2018 года работал заместителем гендиректора по безопасности в НПО имени Лавочкина и временно исполнял обязанности руководителя предприятия.

С апреля 2026 года — и.о. министра промышленности и торговли Хабаровского края.

Назначение состоялось после ухода Тимура Саматова, который руководил ведомством менее полугода.