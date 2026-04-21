Юрист Хромченко: пассажира могут высадить из поезда за зловонный запах

Сотрудники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он неприятно пахнет и не соблюдает правила гигиены, рассказал ассистент кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Максим Хромченко.
По его словам, пачкающая одежда и зловонный запах, которые могут загрязнить вагон и вещи других пассажиров, нарушают установленные Министерством транспорта России правила.
«Таким образом, сотрудники органов внутренних дел вправе высадить пассажира, который не соблюдает базовые правила гигиены и плохо пахнет», — цитирует Хромченко ТАСС.
Кроме того, юрист отметил, что, например, в Москве нахождение на территории метрополитена и в вагонах метро в пачкающей, зловонной одежде наказывается предупреждением или штрафом в размере 1000 рублей.
Ранее также сообщалось, что за табачный дым от соседей можно получить компенсацию.
Помимо этого юрист Дмитрий Кваша рассказал, что мусор, оставленный у входной двери, является административным нарушением.