В МИД России назвали дискриминацией ужесточение правил выдачи «шенгена»

Ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам шенгенской визы является дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
При этом дипломат подчеркнул, что бравурные речи представителей евроинститутов о «продвинутости» европейской цивилизации на практике расходятся с делом.
«Евросоюз окончательно дискредитировал себя как защитника прав и свобод человека», — передаёт слова Грушко РИА Новости.
