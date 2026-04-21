Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Семейкина назвала основные источники заражения человека бешенством в России

Заведующая отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина рассказала, как в России чаще всего происходит инфицирование человека бешенством.

Заведующая отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина рассказала, как в России чаще всего происходит инфицирование человека бешенством.

Так, по её словам, основными источниками заражения человека являются собаки и кошки, которые, в свою очередь, заражаются от диких плотоядных животных — лисиц, енотовидных собак, ежей и грызунов. При этом инфицирование людей обычно происходит в результате глубокого укуса или царапины, нанесённых заражённым животным.

«Возникновению заболевания у инфицированных лиц способствуют также такие провоцирующие факторы как перегревание, употребление алкоголя, психическое и физическое перенапряжение, которые резко снижают общую реактивность организма», — цитирует врача РИА Новости.

Ветеринарный врач, эксперт «Валта Пет Продактс» Таисия Ильина ранее рассказала RT, чем может заразиться домашний питомец на даче.

Кинолог Владимир Голубев между тем пояснил, что делать в случае укуса собаки.