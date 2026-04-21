Врач Семейкина назвала основные источники заражения человека бешенством в России

Заведующая отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина рассказала, как в России чаще всего происходит инфицирование человека бешенством.
Так, по её словам, основными источниками заражения человека являются собаки и кошки, которые, в свою очередь, заражаются от диких плотоядных животных — лисиц, енотовидных собак, ежей и грызунов. При этом инфицирование людей обычно происходит в результате глубокого укуса или царапины, нанесённых заражённым животным.
«Возникновению заболевания у инфицированных лиц способствуют также такие провоцирующие факторы как перегревание, употребление алкоголя, психическое и физическое перенапряжение, которые резко снижают общую реактивность организма», — цитирует врача РИА Новости.
