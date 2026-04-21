Галибаф заявил, что Иран не намерен вести диалог с США на фоне угроз

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном, подвергаясь угрозам.
«Мы не будем вести переговоры под угрозой», — цитирует его агентство IRNA.
При этом Галибаф добавил, что в последние две недели Иран готовится к тому, чтобы «показать новые козыри на поле боя».
Трамп, в свою очередь, заявил, что соглашение о прекращении огня с Ираном, скорее всего, не продлят.
