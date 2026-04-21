В Иране указали на неприемлемость переговоров на фоне угроз со стороны США

«Мы не приемлем диалог, ведущийся в атмосфере постоянных угроз», — написал глава законодательного органа на своей странице в социальной сети X*.
По его словам, президент США Дональд Трамп стремится завершить переговоры подписанием капитуляции. Галибаф также подчеркнул, что Иран способен «продемонстрировать новый расклад сил на поле боя». Спикер парламента добавил, что подготовка Тегерана к такому развитию событий «ведётся последние две недели».
Напомним, ранее Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что для заключения соглашения с Тегераном Вашингтону необходимо прежде завоевать доверие иранского народа. В связи с этим он обратился с призывом к США отказаться от односторонних шагов и прекратить навязывать свою позицию в рамках диалога.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.