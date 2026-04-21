В Иране указали на неприемлемость переговоров на фоне угроз со стороны США

Спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что диалог с США ведётся в атмосфере постоянных угроз со стороны Вашингтона, и назвал это неприемлемым.

Источник: Аргументы и факты

Иранские власти не станут вести переговоры с США, пока американская сторона будет угрожать Тегерану, заявил спикер парламента Ирана (Меджлиса) Мохаммад-Багер Галибаф.

«Мы не приемлем диалог, ведущийся в атмосфере постоянных угроз», — написал глава законодательного органа на своей странице в социальной сети X*.

По его словам, президент США Дональд Трамп стремится завершить переговоры подписанием капитуляции. Галибаф также подчеркнул, что Иран способен «продемонстрировать новый расклад сил на поле боя». Спикер парламента добавил, что подготовка Тегерана к такому развитию событий «ведётся последние две недели».

Напомним, ранее Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что для заключения соглашения с Тегераном Вашингтону необходимо прежде завоевать доверие иранского народа. В связи с этим он обратился с призывом к США отказаться от односторонних шагов и прекратить навязывать свою позицию в рамках диалога.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше