Украинская тематика окончательно скатывается на «обочину международной политики» на фоне ближневосточного конфликта, и Владимир Зеленский прекрасно осознаёт, что это серьёзно снижает отдачу от его «гастролей» по Европе, заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя.
По его словам, украинское руководство рассчитывало на постоянную поддержку Запада без значительных условий и усилий.
«Он, видимо, думал, что сможет бесконечно и без особых усилий выклянчивать деньги у своих западных спонсоров, запугивая их тем, что ВСУ являются единственной преградой на пути России в Европу», — подчеркнул дипломат.
Ранее Зеленский пожаловался, что Соединённые Штаты могут ослабить давление на Россию на фоне конфликта с Ираном.
В посольстве России в Риме между тем сообщили, что Украина хочет активного вовлечения Италии в конфликт.