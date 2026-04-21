Новый военный альянс стран Запада и Украины, о формировании которого заявил глава российского МИД Сергей Лавров, де-факто уже существует и ведёт войну против России, отметил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.
По его словам, именно этот блок фактически ведёт войну против России, поставив цель нанести нашей стране стратегическое поражение.
«Это реальность, в которой мы уже существуем», — цитирует Барбашова ТАСС.
Депутат добавил, что существование соответствующего блока подтверждает первоначальное опустошение европейских арсеналов вооружения и техники в пользу Киева и теперь наблюдаемое полноценное их превращение в военный тыл украинского фронта.
15 апреля в ходе пресс-конференции в Пекине Лавров заявил о планах Запада создать новый военный блок во главе с Украиной.
Также российский министр отметил, что Запад хочет сделать Украину «триггером глобальной угрозы».