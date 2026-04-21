Жизни россиянина, раненного при стрельбе в Мексике, ничего не угрожает

Вице-консул Крючкова: пострадавший в Мексике россиянин находится в больнице.

Источник: © РИА Новости

МЕХИКО, 21 апр — РИА Новости. Жизни россиянина, получившего ранение при стрельбе на территории мексиканского археологического комплекса Теотиуакан, ничего не угрожает, сообщила РИА Новости вице-консул РФ в Мексике Анастасия Крючкова.

Власти Мексики ранее сообщили, что вооруженный мужчина открыл огонь на территории археологического комплекса Теотиуакан, после чего покончил с собой. В результате стрельбы погибла гражданка Канады, огнестрельные ранения получили четыре человека, включая граждан России, Колумбии и Канады.

«У него касательное ранение ноги, чуть выше колена. Никакие жизненно важные органы не задеты… В целом угрозы жизни нет, состояние стабильное», — рассказала Крючкова.

По словам собеседницы агентства, пострадавший россиянин находится в больнице, ему назначено медикаментозное лечение — антибиотики для предотвращения воспаления. Его супруга, которая находилась с ним в момент стрельбы, не пострадала.

Российский консул уточнила, что инцидент произошел непосредственно на пирамиде Луны — на смотровой площадке, где находились посетители. Россияне в больнице сообщили ей, что неизвестный открыл там беспорядочную стрельбу.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум после инцидента выразила соболезнования пострадавшим и их семьям и поручила провести тщательное расследование.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
