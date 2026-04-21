Эксперт Барбашов: новый военный блок Запада и Украины де-факто уже существует

Об этом говорит поддержка странами Европы Киева вооружением и деньгами, а также «полноценное их превращение в военный тыл украинского фронта», сообщил депутат Херсонской областной думы.

ГЕНИЧЕСК, 21 апреля. /ТАСС/. Новый военный альянс стран Запада и Украины де-факто уже существует и ведет войну против России. Таким мнением с ТАСС поделился депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

15 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США вместе с Европой продвигают идею создания нового военного блока с Украиной в качестве ведущего участника. По его словам, так Вашингтон хочет переложить на Европу ответственность за сдерживание России и «освободить себе руки» на китайском направлении.

«Антироссийский военный блок с участием Украины, о формировании которого заявил глава российского МИД Сергей Лавров, к сожалению, уже существует де-факто. И именно этот блок фактически ведет войну против России, поставив цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Это реальность, в которой мы уже существуем», — сказал он.

«Первоначальное опустошение арсеналов вооружения и техники европейских стран в пользу Украины и теперь наблюдаемое полноценное их превращение в военный тыл украинского фронта, выделение на войну гигантских средств в момент европейского экономического кризиса позволяет говорить о том, что этот блок давно существует», — подчеркнул собеседник агентства.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше