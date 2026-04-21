ГЕНИЧЕСК, 21 апреля. /ТАСС/. Новый военный альянс стран Запада и Украины де-факто уже существует и ведет войну против России. Таким мнением с ТАСС поделился депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.
15 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США вместе с Европой продвигают идею создания нового военного блока с Украиной в качестве ведущего участника. По его словам, так Вашингтон хочет переложить на Европу ответственность за сдерживание России и «освободить себе руки» на китайском направлении.
«Антироссийский военный блок с участием Украины, о формировании которого заявил глава российского МИД Сергей Лавров, к сожалению, уже существует де-факто. И именно этот блок фактически ведет войну против России, поставив цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Это реальность, в которой мы уже существуем», — сказал он.
«Первоначальное опустошение арсеналов вооружения и техники европейских стран в пользу Украины и теперь наблюдаемое полноценное их превращение в военный тыл украинского фронта, выделение на войну гигантских средств в момент европейского экономического кризиса позволяет говорить о том, что этот блок давно существует», — подчеркнул собеседник агентства.