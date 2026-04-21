Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов призвал прекратить поддерживать страны ЕС и НАТО материальными и энергетическими ресурсами.
«Хватит поставлять им энергоресурсы и материалы для ракет и дронов, которыми будут убивать наших парней на фронте и обстреливать мирные города», — подчеркнул депутат, указав, что ЕС и Великобритания наладили массовое производство ракет и дронов для ВСУ.
Парламентарий при этом сообщил, что депутаты Госдумы от фракции «Справедливой России» подготовили концепцию экономического противостояния с ЕС и Великобританией.
«Мы руководствовались принципом причинения максимального ущерба противнику с нулевым или минимальным ответным эффектом для нашей экономики», — передаёт слова Миронова РИА Новости.
Концепцией, как отметил депутат, предлагается среди прочего запретить экспорт обогащённого урана, титана, палладия и никеля в страны ЕС и НАТО, удвоить тарифы на транзит нефти из Казахстана в ЕС, запретить вывод дивидендов и прибыли для компаний из стран ЕС и НАТО и другое.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия остаётся важным игроком на энергетических рынках.
Замглавы российского МИД Александр Грушко между тем отметил, что Россия не получала запросов от ЕС на поставку энергоресурсов.