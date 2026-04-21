Снайпер Гуляй рассказал, что помогает сбивать бронированные гексакоптеры ВСУ

Усиленные бронелистами тяжелые украинские дроны можно поразить с помощью точности и специальных боеприпасов, сообщил боец.

МАРИУПОЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Снайперские группы «Востока» сбивают усиленные бронелистами тяжелые дроны ВСУ, в этом им помогает точность и специальные боеприпасы, рассказал ТАСС снайпер группировки «Восток» с позывным Гуляй.

«Они [ВСУ] усиливают дроны типа “Баба-яга” бронелистами, которые тяжело пробить обычным патроном. В основном пользуемся бронебойными патронами, патронами повышенной бронепробиваемости», — отметил боец.

Гуляй добавил, что точная стрельба и бронебойные патроны помогают поражать ключевые модули гексакоптера, после чего тяжелый дрон сразу же падает.